Le principali aperture dei quotidiani italiani e stranieri di martedì 9 dicembre 2025

I principali quotidiani sportivi italiani in prima pagina si concentrano sulla vittoria del Milan nel posticipo di ieri sera contro il Torino allo Stadio Olimpico. Da 2-0 a 2-3, i rossoneri ribaltano i granata grazie alla doppietta del subentrato Pulisic. Decisive le mosse e i cambi di Allegri che nel secondo tempo hanno mostrato il Milan padrone del gioco e hanno cambiato la partita.

Il Torino va avanti con Vlasic e Zapata, poi l'eurogol di Rabiot e nella seconda frazione di gioco entra l'americano che fa doppietta. Il Milan con questa vittoria raggiunge il Napoli in testa alla classifica. Alcuni quotidiani buttano un occhio anche sulla Champions League dato che stasera Inter e Atalanta scendono in campo rispettaivamente contro Liverpool e Chelsea.