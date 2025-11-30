Leao gol, veleno finale e furia Lazio. La Gazzetta dello Sport titola: "Cima Milan"

È un Milan sempre più ad immagine e somiglianza del proprio allenatore che raccoglie la terza vittoria nelle ultime quattro partite, tutte finite per 1-0. A decidere il posticipo del sabato sera giocato ieri a San Siro contro la Lazio, nella tredicesima giornata di Serie A, ci ha pensato il gol realizzato nel secondo tempo da Rafael Leao, che ha portato i rossoneri momentaneamente in testa alla classifica. In un finale caotico, che ha portato anche all'espulsione di Allegri, la Lazio ha lamentato furiosamente un rigore non concesso per fallo di mano in area di Pavlovic. Al termine del match la società biancoceleste ha scelto di restare in silenzio stampa.

Nel pomeriggio, torna alla vittoria in campionato la Juventus, che all’Allianz Stadium si è imposta per 2-1 contro il Cagliari. Il protagonista di serata è il numero 10 bianconero Kenan Yildiz, autore della doppietta decisiva per ribaltare il vantaggio iniziale dei sardi siglato da Sebastiano Esposito. Serata dolce amara, tuttavia, per Luciano Spalletti che ha perso Dusan Vlahovic al 30’ del primo tempo. Il serbo è uscito per un problema muscolare visibilmente deodorante e nelle prossime ore è previsto il responso medico.

Quest’oggi l’Inter sarà ospite sul campo del Pisa per provare a voltare pagina dopo i ko in sequenza contro Milan e Atletico Madrid. Nel pomeriggio Atalanta-Fiorentina metterà Raffaele Palladino di fronte al suo recente passato. A chiudere la domenica di Serie A il big match di alta classifica all’Olimpico tra Roma e Napoli.