La Juventus supera 2-1 il Cagliari, Corriere dello Sport in prima pagina: "L'ha vinta Yildiz"
"L'ha vinta Yildiz". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano si sofferma sulla vittoria di ieri sera della Juventus contro il Cagliari. Una prestazione e due facce con i bianconeri che prima vanno sotto con la rete di Esposito e pi vincono 2-1 grazie alla doppietta del loro numero 10.
Editoriale di Luca Calamai Leao bomber è un’idea da scudetto di Max. Al Meazza purtroppo ancora protagonista il Var. La Juve sorride con Yildiz ma il kappaò di Vlahovic è un brutto colpo. Uno Zaniolo così può servire a Gattuso
