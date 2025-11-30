Yildiz ribalta il Cagliari e consegna tre punti alla Juve, Tuttosport: "Non fatelo scappare!"
Successo in rimonta per la Juventus. La squadra di Luciano Spalletti, sotto in casa contro il Cagliari, si è imposta per 2-1 conquistando tre punti importanti per la classifica. Decisiva la doppietta di Kenan Yildiz anche se i bianconeri dovranno fare a meno per un po' di Vlahovic, infortunatosi. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport: "Non fatelo scappare!".
