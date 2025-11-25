Maignan show nel derby, Corriere della Sera: "E l'Inter pensa allo scippo"

L'Inter ha un tabù scontri diretti e contro il Milan nel derby lo ha certificato ulteriormente. La sconfitta per 1-0, però, ha portato alla luce un altro limite già in evidenza in alcune uscite stagionali, tra campionato e Champions League: si tratta di Yann Sommer, portiere svizzero di 36 anni, non irresistibile sulla smanacciata al traversone di Saelemaekers che ha apparecchiato il gol in tap-in per Pulisic. "E l'Inter pensa allo scippo", il titolo provocatorio del Corriere della Sera e nella sezione interna, dedicata allo sport.

Infatti, come noto, al termine della stagione il contratto di Sommer non dovrebbe essere prolungato e dunque l'ex Bayern Monaco lascerà a parametro zero i nerazzurri, ma la dirigenza di Viale della Liberazione sta pensando ad uno "sgarbo" di mercato. Mike Maignan, francese di 30 anni, ha il contratto in scadenza con il club rossonero il prossimo 30 giugno e non ha ancora raggiunto un'intesa per siglare il rinnovo.

Il grande scoglio che si frappone tra il Diavolo e Maignan è l'alto ingaggio richiesto dal giocatore, così l'Inter vorrebbe insinuarsi tra le parti e convincere l'estremo difensore a cambiare sponda del Naviglio. Nell'immediato, invece, Cristian Chivu dovrà cercare di recuperare psicologicamente Josep Martinez dopo la tragedia vissuta di recente, ma il sogno per l'estate resta Magic Mike.