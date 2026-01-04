"Mezzogiorno di fuoco": La Repubblica (ed. Napoli) in prima pagina su Lazio-Napoli
"Il Napoli in trasferta all'Olimpico, mezzogiorno di fuoco con la Lazio": così il quotidiano La Repubblica (edizione Napoli) titola in prima pagina sulla sfida in programma alle 12.30 fra gli azzurri di Antonio Conte e i biancocelesti di Maurizio Sarri.
Il Napoli nonostante la gara complicata insegue altri tre punti per rispondere al successo del Milan ed al contempo mettere pressione all'Inter di Cristian Chivu, impegnata stasera nell'insidioso match contro il Bologna di Italiano.
Al contempo le frenate contemporanee di Juventus e Roma nel sabato di Serie A (contro Lecce e Atalanta) sono un invito ad allungare. Di fronte la Lazio cerca certezze per rimanere agganciata al treno europeo.
