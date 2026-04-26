Momento nero per il calcio italiano, Il Secolo XIX: "Inchiesta su Rocchi per frode sportiva"

Non avendo giocato il Genoa nell'anticipo del sabato, Il Secolo XIX si concentra soprattutto sulla Sampdoria nella prima pagina del quotidiano in edicola quest'oggi. Immediatamente sotto però, al centro, c'è spazio per un tema trasversale, che ha sconvolto il mondo del calcio: "Inchiesta su Rocchi per frode sportiva: 'Mi autosospendo'".

Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, è indagato a Milano per frode sportiva: avrebbe condizionato alcune scelte arbitrali esercitando pressioni sulla sala VAR. In alcune partite avrebbe anche scelto arbitri graditi all'Inter. Rocchi si è autosospeso. Nei prossimi giorni ci saranno ulteriori novità.