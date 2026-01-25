Napoli in emergenza, con la Juve per l'impresa. Il Mattino recita: "Fatelo ancora"
Come ogni giorno, Il Mattino dedica uno spazio considerevole alle vicende del Napoli. La giornata di oggi non ha fatto eccezione, con il quotidiano che ha proposto il seguente titolo in prima pagina: "Fatelo ancora". Alle 18.00 il big match contro la Juventus: Conte con gli uomini contati: si ferma anche Milinkovic-Savic, ma almeno c'è il nuovo acquisto Giovane.
L'attaccante si trasferisce dall'Hellas Verona a titolo definitivo. Ufficializzato nelle scorse ore anche un movimento in uscita, con Lucca che è stato ceduto al Nottingham Forest in prestito con diritto di riscatto.
Lotta scudetto: se l'Inter scappa non la prendono più. Vicario erede ideale di Sommer. Perchè Spalletti non rinnoverebbe oggi il contratto. Il Como è da zona Champions. Roma e Juve sul talento Palestra
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Roma, difendere il quarto posto e sfatare il tabù dei big match: i due obiettivi per la sfida al Milan
