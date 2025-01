Napoli, Olivera recuperato: il terzino si candida per una maglia da titolare a Bergamo

Non c'è solo il mercato a scaldare il Napoli, che ha chiuso l'affare Kvara con il PSG ed è pronto a trovare un sostituto all'altezza del georgiano. Intanto gli azzurri, dopo la vittoria firmata contro il Verona nel ventesimo turno di campionato, sono pronti a riprendere il proprio cammino in Serie A. Gli azzurri ieri si sono ritrovati a Castel Volturno, con l'obiettivo di preparare al meglio la prossima sfida prevista in casa dell'Atalanta. il prossimo 18 gennaio.

E buone notizie arrivano proprio dall'infermeria, dato che Conte ha recuperato una pedina importante in difesa. Il tecnico azzurro ha ritrovato Mathias Olivera, terzino che ha saltato la gara del Bentegodi dopo una botta subita contro la Fiorentina. Il sudamericano - si legge anche su Il Mattino - ha svolto tutta la sessione di allenamento in gruppo ed è quindi pronto a riprendersi la fascia sinistra a Bergamo. Prosegue invece il recupero di Buongiorno, che dopo la frattura di due vertebre potrebbe rivedersi in campo il 25 gennaio contro la Juventus.