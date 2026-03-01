Napoli, vittoria all'ultimo respiro. La Repubblica (ed. Napoli): "Decide Lukaku nel recupero"
Un successo sofferto per il Napoli. La squadra di Antonio Conte si è imposta per 2-1 al "Bentegodi" sul campo del Verona grazie ad una rete siglata all'ultimo minuto di recupero da Romelu Lukaku. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione napoletana de La Repubblica: "Napoli, vittoria all'ultimo respiro, decide Lukaku nel recupero".
Editoriale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
