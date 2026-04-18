Nerazzurri vicino allo Scudetto, Corriere della Sera: "L'Inter batte il Cagliari e vola a +12"

"L'Inter batte il Cagliari e vola a +12" scrive il Corriere della Sera in prima pagina quest'oggi commentando così il 3-0 dei nerazzurri contro il Cagliari. La squadra di Chivu la sblocca nella ripresa con Thuram, Barella e Zielinski. Per l'Inter è iniziato il conto alla rovescia per lo scudetto: Il vantaggio sul Napoli aumenta a 12 punti, le mani sul titolo.

Il vero lusso che si sono regalati i nerazzurri, a segno anche con un gran destro di esterno di Zielinski da fuori area nel recupero, è quello di poter pensare solo a loro stessi, tenendo conto che martedì c’è una finale di Coppa Italia da conquistare contro il Como, per una possibile doppietta di trofei che in nerazzurro solo Mourinho ha fatto sul campo.