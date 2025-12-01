Neres gela la Roma. Il Corriere dello Sport apre sul Napoli: "La legge di Conte"

"La legge di Conte". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che celebra il successo conquistato dal Napoli contro la Roma. Gli azzurri nel big match dell'Olimpico sono stati trascinati dal gol di Neres, che ha permesso ai partenopei di portare a casa una vittoria fondamentale, la terza consecutiva. Il Napoli così è ritornato al primo posto con 28 punti, gli stessi raggiunti dal Milan dopo il successo ai danni della Lazio.

INTER - In primo piano anche la vittoria dell'Inter, che si rilancia nelle zone alte della classifica. I nerazzurri infatti sono saliti a quota 27 agganciando proprio la Roma, complice la vittoria rifilata al Pisa all'Arena Garibaldi. La formazione di Chivu è stata trascinata dalla doppietta di Lautaro Martinez, ora a quota sei nella classifica cannonieri. Nessuno, al momento, ha fatto meglio dell'argentino in Serie A.

FIORENTINA - In prima pagina anche l'ennesima sconfitta incassata dalla Fiorentina, che naviga sempre in zona retrocessione. I viola hanno commesso un passo falso pure a Bergamo, dove l'Atalanta ieri sera si è imposta con le reti di Kossounou e Lookman. Nessuna vittoria e appena sei i punti ottenuti dai gigliati in campionato, con lo spettro della Serie B sempre molto vicino.