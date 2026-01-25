Parla Veltroni, Tuttosport in prima pagina: "Il cuore di Conte è allo Stadium"

"Il cuore di Conte è allo Stadium": parole di Walter Veltroni, riprese oggi da Tuttosport per farci il titolo più importante della prima pagina. Alle 18 Juve-Napoli, il politico e scrittore: "Che spettacolo il duello con Spalletti! Luciano ha trovato le macerie e ricreato la squadra". Riecco con Cencao, con Yildiz e dietro David. Azzurri in emergenza: anche Milinkovic-Savic out, ma c'è il nuovo acquisto Giovane.

Si parla anche dell'altra squadra di Torino, con questo titolo in taglio alto: "Toro allo sfascio, capolinea Baroni". 6-0 Como: ennesimo oltraggio alla storia. Quarto ko di fila, ottavo in undici partite. Il tecnico non si dimette: in caso di esonero D'Aversa, Gotti e Nesta le alternative.