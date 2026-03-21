Resa dei conti Gasp-società. Il Messaggero in prima pagina: "Roma, caduta libera"
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"Roma, caduta libera" scrive Il Messaggero in prima pagina quest'oggi. Dopo il ko in Europa League con il Bologna che ha estromesso la Roma dalla competizione europea, in casa giallorossa è tempo di somme e bilanci. Oggi, 21 marzo, primo giorno di Primavera, la Roma è fuori dalle Coppe (compresa la Coppa Italia) e in campionato è scivolata al sesto posto.
L'eliminazione per mano del Bologna però difficilmente non lascerà strascichi. Perché sarà anche vero che ufficialmente nessuno ha chiesto la Champions a Gasperini, ma l'arrivo di Malen a gennaio era propedeutico, secondo il club, a raggiungere questo obiettivo ed è questo che ieri la società, in un vertice lampo a Trigoria, ha ribadito la società all'allenatore Gasperini.
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