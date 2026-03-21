Resa dei conti Gasp-società. Il Messaggero in prima pagina: "Roma, caduta libera"

"Roma, caduta libera" scrive Il Messaggero in prima pagina quest'oggi. Dopo il ko in Europa League con il Bologna che ha estromesso la Roma dalla competizione europea, in casa giallorossa è tempo di somme e bilanci. Oggi, 21 marzo, primo giorno di Primavera, la Roma è fuori dalle Coppe (compresa la Coppa Italia) e in campionato è scivolata al sesto posto.

L'eliminazione per mano del Bologna però difficilmente non lascerà strascichi. Perché sarà anche vero che ufficialmente nessuno ha chiesto la Champions a Gasperini, ma l'arrivo di Malen a gennaio era propedeutico, secondo il club, a raggiungere questo obiettivo ed è questo che ieri la società, in un vertice lampo a Trigoria, ha ribadito la società all'allenatore Gasperini.