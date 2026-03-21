Ecco il Parma, La Provincia di Cremona: "La Cremo di Giampaolo cerca punti"

"La Cremo di Giampaolo a Parma cerca punti": in occasione della prima pagina di oggi de La Provincia di Cremona, un titolo non poteva che essere dedicato alla formazione calcistica cittadina visto che ha da poco cambiato allenatore e nel weekend torna in campo per un delicato scontro salvezza.

Le parole di Giampaolo nel giorno della sua presentazione: "Faccio ritorno in un ambiente che conosco, in un centro sportivo migliorato nel quale le condizioni per lavorare erano straordinarie ai tempi e lo sono ancora adesso. Arrivo qui con grande entusiasmo, voglia e passione, tutti elementi che rappresentano il motore del mio lavoro e il propellente di questo mestiere. L’unica cosa che non posso comprare è il tempo, ma faremo il possibile e l’impossibile per raggiungere il nostro obiettivo: è una full immersion, siamo qui per lavorare e lo faremo con grande passione"