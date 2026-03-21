Udinese, steso il Genoa a Marassi. Il Messaggero Veneto: "Un venerdì d'oro"
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"Udinese, un venerdì d'oro: steso il Genoa a Marassi" scrive Il Messaggero Veneto in prima pagina quest'oggi celebrando così la vittoria per 2-0 dell'Udinese sul campo del Genoa. Per i friulani due tiri e tre punti e poco altro.
Il Genoa produce 19 conclusioni ma non sfonda e De Rossi prende a pugni la panchina. Bastano i gol di Ekkelenkamp e Davis a una cinica Udinese per avere la meglio di un Genoa che produce tanto ma non riesce a sfondare.
"Una battaglia furiosa condotta per 97 minuti in trincea. Nel calcio ha ragione chi la mette nel sacco e la logica ha fatto andare su tutte le furie la gradinata Sud dello stadio di Marassi", sottolinea il quotidiano. Alla fine a portare a casa i 3 punti è stata la squadra di Runjaic.
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