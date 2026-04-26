Rocchi indagato per frode sportiva, La Gazzetta dello Sport: "Calcio, altro shock"

"Calcio, altro shock". Questo il titolo di apertura de La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Nei sottotitoli si legge: "Rocchi indagato per frode sportiva: 'Sceglieva arbitri graditi all'Inter'. Il designatore accusato dalla Procura di Milano: 'Mi autosospendo'. Anche Gervasoni coinvolto. Stupore nerazzurro: in quelle gare persi due trofei". E poi ancora la rosea prosegue: "Cinque partite nel mirino: 'Pressioni al VAR'. E il fallo di Bastoni contro il Verona". Spazio pure per le parole di Abodi: "È grave". Il commissario? Sarà battaglia. Veleni e liti, un ex guardalinee fa tremare tutto.

Serie A - Nel taglio basso della prima pagina c'è spazio invece per temi legati al campo: "La Roma scalda Milan-Juve". Gasperini batte il Bologna e va a -2 dal quarto posto. Alle 20.45 la supersfida da Champions.

Torino-Inter - Sempre nel taglio basso della prima pagina c'è spazio pure per la capolista, che affronterà i granata alle 18 in trasferta: "Simeone e Thuram, ci manda papà". Scontro tra i due figli d'arte, che guidano i rispettivi attacchi e vogliono far volare D'Aversa e Chivu.