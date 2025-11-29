Roma, l'allarme è rientrato, Konè punta il Napoli: gli esami hanno escluso lesioni

Manu Kone punta il Napoli, si legge su il Romanista questa mattina. Il francese può davvero recuperare. Uscito malconcio dalla sfida di Europa League, Kone è stato sottoposto ieri a una serie di esami per scongiurare problemi seri e capire l’entità del fastidio alla caviglia destra. L’esito ha escluso lesioni legamentose, una notizia che ha riportato subito serenità nell’ambiente. Lo staff medico ha dato il via libera al percorso di recupero e ora tutto passa nelle mani di Gasperini, chiamato a valutare nei prossimi allenamenti se il centrocampista potrà rientrare nell’undici migliore in vista della sfida contro il Napoli.