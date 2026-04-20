Scatto Milan e Juve, domenica big match. La Gazzetta dello Sport: "Champions, eccoci"

David e Thuram rilanciano la Juventus, a staccare di cinque punti il Como e mantenere la quarta posizione che vale la zona Champions. Ma anche il Milan non delude le aspettative in occasione della 33^ giornata, piegando l'Hellas Verona di misura con la rete di Rabiot. Il prossimo weekend però Spalletti andrà a San Siro per bussare alla porta di Allegri e giocarsi uno scontro diretto di enorme importanza per le sorti del proprio cammino stagionale. "Champions, eccoci", il titolo scelto in prima pagina da La Gazzetta dello Sport. I rossoneri sono secondi, a pari punti (66) con il Napoli, mentre i bianconeri stazionano a -3.

"L'Inter vede doppio". C'è una missione che Cristian Chivu e i nerazzurri vogliono portare a termine, oltre la corsa Scudetto, e riguarda la Coppa Italia. Al primo anno sulla panchina del club meneghino il tecnico romeno vuole centrare quello che all'esordio riuscì solo a Mourinho: domani ci sarà il dentro-fuori in semifinale contro il Como di Fabregas, si riparte dallo 0-0 dell'andata.

"Che cosa chiede alla Roma Gasp". Per restare il tecnico di Grugliasco vorrebbe il senior advisor Ranieri fuori, pieni poteri e un mercato super. Queste le condizioni dettate dall'ex allenatore dell'Atalanta, oggi in lotta a pari punti con il Como per un posto in Champions League e in ritardo di cinque lunghezze sulla Juventus.