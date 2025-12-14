"Sotto a chi toppa, domenica hot". La prima del Corriere dello Sport su Milan, Napoli, Inter e Juve

"Sotto a chi toppa". È questo il titolo principale del Corriere dello Sport, che carica di aspettative la domenica di Serie A. "Domenica hot nella corsa scudetto", è il sottotitolo del quotidiano, che si spiega meglio così: "Apre il Milan a pranzo, poi Napoli, Inter e Juve: 360 minuti aspettando la Supercoppa". Rispettivamente, le quattro big affronteranno Sassuolo, Udinese, Genoa e Bologna.

In taglio basso c'è spazio anche per il botta e risposta tra Tether ed Exor. "Elkann si tiene stretta la Juve: 'La storia non si vende'", si legge già in apertura all'indomani del comunicato della holding legata agli Agnelli per ufficializzare il no all'offerta di Tether.

Infine, una battuta sulle partite del sabato: "Impresa Lazio: vince in 9. Colpo a Parma: espulsi Zaccagni e Basic, segna Noslin all'82'".

La classifica aggiornata

Milan 31 (14 partite giocate)

Napoli 31 (14)

Inter 30 (14)

Roma 27 (14)

Bologna 25 (14)

Como 24 (14)

Juventus 23 (14)

Lazio 22 (15)

Sassuolo 20 (14)

Cremonese 20 (15)

Atalanta 19 (15)

Udinese 18 (14)

Torino 17 (15)

Lecce 16 (15)

Cagliari 14 (15)

Genoa 14 (14)

Parma 14 (15)

Pisa 10 (15)

Verona 9 (14)

Fiorentina 6 (14)

Le probabili formazioni

