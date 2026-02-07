Stasera granata a Firenze. La Stampa: "Baroni carica il Toro e nega l’evidenza: 'Siamo ambiziosi'"

"Baroni carica il Toro e nega l’evidenza: 'Siamo ambiziosi'" scrive La Stampa nella sua sezione sportiva odierna. Oggi una sfida importante per la salvezza tra Fiorentina e Torino. Baroni può permettersi di gestire il +9 sulla Fiorentina terzultima, nel cui vivaio è cresciuto come difensore prima di fare il giro d’Italia tra campo e panchina.

"Tutti siamo in gioco - sottolinea il granata -: la società dovrà fare delle scelte e quindi alla fine si tirerà una linea. Ognuno di noi deve dare non tutto, ma ancora di più di ciò che ha per migliorare. Vogliamo crescere e costruire". Il messaggio è chiaro: il Toro deve migliorare la classifica dello scorso anno e ottimizzare il rendimento dei suoi giocatori.

Intanto, a proposito di giocatori, Perr Schuurs ha chiuso un calvario durato 839 giorni e ieri ha rescisso il contratto che lo legava ai granata fino a giugno: proverà a rimettersi in gioco nei suoi Paesi Bassi.