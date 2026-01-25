Stasera la sfida al Napoli, Thuram alla Gazzetta dello Sport: "Dai Juve, vinco con te"
"Thuram, dai Juve vinco con te". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il quotidiano sportivo ha intervistato in esclusiva il centrocampista bianconero nel giorno della sfida importantissima contro il Napoli. La squadra di Spalletti vuole rialzarsi dopo la sconfitta di Cagliari e soprattutto rispondere al successo del Como di ieri contro il Torino che ha portato la squadra di Fabregas al quinto posto in classifica.
