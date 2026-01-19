Subito Malen-gol per Gasp. Il Messaggero in prima pagina: "È già un'altra Roma"

"Subito Malen-gol. È già un'altra Roma" scrive Il Messaggero in prima pagina quest'oggi. Dybala e l’olandese firmano il successo della Roma a Torino La presenza di un “9” migliora il gioco e aumenta l’efficacia offensiva I giallorossi staccano la Juventus di 3 punti e tornano quarti da soli.

Esulta Gasperini: "Malen è un giocatore di questo livello, con lui si alza tutta la capacità offensiva della squadra, i numeri diventano altri anche se bisogna fare tre, quattro gol per averne uno. Abbiamo giocato con qualità. Volevamo questa vittoria, è stato un bel segnale".