Subito Malen-gol per Gasp. Il Messaggero in prima pagina: "È già un'altra Roma"
"Subito Malen-gol. È già un'altra Roma" scrive Il Messaggero in prima pagina quest'oggi. Dybala e l’olandese firmano il successo della Roma a Torino La presenza di un “9” migliora il gioco e aumenta l’efficacia offensiva I giallorossi staccano la Juventus di 3 punti e tornano quarti da soli.
Esulta Gasperini: "Malen è un giocatore di questo livello, con lui si alza tutta la capacità offensiva della squadra, i numeri diventano altri anche se bisogna fare tre, quattro gol per averne uno. Abbiamo giocato con qualità. Volevamo questa vittoria, è stato un bel segnale".
Editoriale di Enzo Bucchioni Milan, colpo Fullkrug-gol. Ora punta Tiago Gabriel. Inter, giallo Mlacic. Juve, un rilancio per Mateta. E tratta Mingueza. Napoli, Lang e Lucca in prestito. En-Nesyri si fa, Chelsea offre Sterling. Bloccato Zirkzee.
