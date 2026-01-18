Un gran gol di Mazzitelli piega la Juventus. L'Unione Sarda: "Cagliari, è una gioia infinita"

Dopo sei anni e al termine di una partita clamorosa, il Cagliari torna a battere la Juventus in campionato. Lo fa alla Domus Arena, in un match terminato per 1-0 in favore dei padroni di casa che hanno punito gli avversari alla prima occasione utile con la rete che porta la firma di Luca Mazzitelli.

I bianconeri hanno spinto e gestito il pallone, concludendo la partita con il 78% di possesso palla, 20 tiri e 18 corner, ma hanno sbattuto più volte contro il muro innalzato dalla formazione allenata da Pisacane. Protagonista di serata il portiere Caprile ma, in generale, tutta la prova difensiva del Cagliari da incorniciare. Con questi tre punti i rossoblù staccano il Genoa e agganciano al 15º posto Cremonese e Parma.

Queste le parole di Pisacane nel post partita: “Vincere contro la Juve richiede sacrificio, altrimenti non ottieni questo risultato. Sono molto contento, non era facile e nemmeno scontato questo risultato. I ragazzi hanno fatto quello che dovevano, puliti e ordinati