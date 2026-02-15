Un triste San Valentino, La Provincia di Como titola: "Fabregas ko con i viola"

San Valentino sconfortante al Sinigaglia. Non per la Fiorentina, che invece torna a casa con tre punti pesantissimi dopo la trasferta sulle rive del Lago e il 2-1 firmato Fagoli-Kean. "Il Como ko con i viola", la prima pagina de La Provincia di Como: una sconfitta che incide molto sulla rincorsa all'Europa dei biancoblù, visto il successo esterno dell'Atalanta con la Lazio e il relativo sorpasso in classifica.

Cesc Fabregas, allenatore dei lariani, ha commentato al termine del match l'espulsione di Morata senza risparmiarsi: "La provocazione fa parte del calcio, chi non può vivere con la provocazione faccia un altro sport. Da un giocatore di esperienza come lui mi aspetto molto di più. Non dobbiamo comunque trovare alibi e quello che fanno gli altri in campo non ci deve importare".

Paolo Vanoli, tecnico della Viola, ha invece commentato nel post-gara: "Faccio i complimenti ai ragazzi, abbiamo fatto una partita di grande sacrificio e abbiamo dimostrato che con organizzazione e intensità possiamo battere squadre come il Como. Dobbiamo tenere i piedi per terra, la testa bassa e pensare alla prossima, prima in Conference League e poi in campionato. Fagioli? Ha delle qualità importanti, può difendere in maniera diversa, stiamo lavorando tanto e sta migliorando tanto, lo dicono i numeri. I primi 15 minuti mi ha fatto arrabbiare, poi si è ripreso. I gol lui ce li ha, deve arrivare lì con più determinazione e cattiveria".