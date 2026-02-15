Fagioli e Kean, vittoria a Como. Corriere Fiorentino titola: "Scatto a sorpresa"

Nel giorno di San Valentino e nel fortino del Sinigaglia, la Viola si supera con un 2-1 inferto al Como: Fagioli e Kean (rigore) piegano i lariani i ragazzi di Fabegas e agganciano il Lecce in zona salvezza con 21 punti. "Scatto a sorpresa", la prima pagina del Corriere Fiorentino.

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato così al termine della partita: "Da quando sono arrivato ho cercato di far passare il messaggio della salvezza e come si può arrivare a questa salvezza. È stato un passaggio difficile, non è facile per una squadra come la Fiorentina passare da un obiettivo come l'Europa alla salvezza. Noi dobbiamo avere coraggio e tutto quello che ho fatto l'ho fatto per provare nuove soluzioni, perché questa è una squadra con qualità".

Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha invece dichiarato in conferenza stampa: "Il vero problema di questa sconfitta è stato non trovare gli stimoli per questa partita. Lo dicevo che era la partita più importante perché dopo 20 anni di calcio so che dopo la vittoria in coppa era difficile trovare le motivazioni giuste. Siamo una squadra molto giovane e quando parlano così bene di te la pancia diventa un po' piena, è normale. Ci è mancata la mentalità giusta tre giorni dopo Napoli. Dovevamo vincere, oggi mi sento male come allenatore, mi sento scarso. Mi fa male".