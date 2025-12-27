Vitinha si racconta. Il Secolo XIX: "Innamorato del Genoa. Voglio regalare gioie ai tifosi"
"Innamorato del Genoa. Voglio regalare gioie ai tifosi" scrive Il Secolo XIX con le parole di Vitinha. L'attaccante rossoblù, uno degli elementi che più hanno giovato della cura De Rossi, ha parlato del suo momento e degli obiettivi da raggiungere con il Genoa.
In versione Babbo Natale per i sostenitori, poi feste con la fidanzata genovese e famiglia in città: “Tutto questo mi scalda il cuore. De Rossi? Ti dice sempre la verità, grande tecnico e grande persona. Vivo il momento migliore da quando sono rossoblù” le sue parole.
