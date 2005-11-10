Oggi, giovedì 26 novembre 2026, ricorrono i 30 anni dalla vittoria della Coppa Intercontinentale da parte della Juventus, contro il River Plate a Tokyo. Fra i protagonisti di quel successo c'era Angelo Peruzzi, guardiano della porta. Che in una intervista rilasciata a La Repubblica ha confidato la propria sorpresa nel vedere che, da allora, i bianconeri non abbiano più vinto fuori dai confini nazionali.

Queste le sue parole: "Se mi aspettavo che passasse così tanto? No davvero, anche perché andammo in finale di Champions anche nei due anni seguenti, purtroppo perdendo. Mi auguro che non debbano passare altri trent'anni per rivedere i bianconeri campioni".

Peruzzi: "Non seguo più il calcio"

Peruzzi ha poi spiegato il motivo per il quale non segue più il calcio: "Non sputo nel piatto dove ho mangiato per tanto tempo, però mi domando cosa sia rimasto dentro quel piatto. Passione, a occhio poca".

E sui trascorsi post-ritiro: "Sono stato dirigente della Lazio, poi ho smesso: non mi divertivo più. Vivo a Blera, il mio paese in provincia di Viterbo, mi piace la campagna e stare tranquillo. Non mi annoio, le giornate volano, la vita vola. Se mi manca il calcio? Una cosa sì: la partitella a fine allenamento, quando si gioca come bimbi al campetto, per puro divertimento. I tuoi più grandi amici diventano nemici in un istante, un istante che poi finisce subito. È l'essenza del calcio, lì si vede l'anima del giocatore".