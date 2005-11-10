Il Napoli si muove in vista di gennaio: al di là dai risultati che raccoglierà da qui al prossimo mese, il club ha intenzione di centrare diversi nuovi innesti. Non solo per l'immediato presente, ma anche per il futuro. Come in difesa, dove potrebbe arrivare un profilo giovane e da costruire perché sia pronto per la prossima stagione, fra i classe 2007 o 2008.

Osservato Thiago Silvero del Velez

È leggermente più "vecchio", ma è stato osservato di recente Thiago Silvero, che è nato nel 2006 (compirà 21 anni in aprile) ed ha già esperienza in massima serie argentina con la maglia del Velez. Proprio in questi giorni il suo club si è protetto da scippi di mercato facendogli firmare un contratto fino al 2029, ma il suo resta un profilo da monitorare per i club italiani.

Probabilmente però non per il Napoli, almeno nell'immediato: il club azzurro dopo averlo visto da vicino non ha ad oggi portato avanti trattative, visto che preferirebbe un giocatore più fisico ancora, posto anche se lo stesso Silvero è alto 188 centimetri e fa dell'altezza uno dei suoi pregi.

Silvero ha il doppio passaporto argentino e paraguaiano (non europeo). Ha attirato sia la convocazione da parte dell'Under 20 del Paraguay che, successivamente, quella dell'Argentina Under 20, con la quale è sceso in campo due volte.