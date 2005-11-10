A 37 anni e 295 giorni, Ivan Perisic non ha ancora smesso di stupire. L'esterno croato del PSV ha scritto una nuova pagina della storia della Champions League, trasformando un calcio di rigore contro il Real Madrid nella quinta giornata della League Phase. Un gol dal peso doppio, perché gli ha consentito di stabilire due primati assoluti nella competizione: è diventato il calciatore più anziano ad aver mai segnato su rigore nella massima competizione europea e il marcatore più anziano di sempre contro i Blancos.

Un'impresa che racconta perfettamente la straordinaria longevità di un giocatore che continua a essere protagonista ad altissimi livelli anche quando molti suoi coetanei hanno già appeso gli scarpini al chiodo.

Da Juventus e Arsenal al Liverpool: i quattro gol europei di Perisic

C'è un altro dato che rende ancora più significativa la prestazione del croato. Le sue ultime quattro reti in Champions League sono arrivate contro avversarie del calibro di Juventus, Arsenal, Liverpool e, appunto, Real Madrid. Una sequenza che testimonia la capacità di Perisic di lasciare il segno nelle grandi notti europee, indipendentemente dall'età e dalla maglia indossata.

Una carriera senza tempo

Nato il 2 febbraio 1989, Perisic ha attraversato diverse generazioni del calcio europeo, giocando ai massimi livelli con Borussia Dortmund, Bayern Monaco, Inter e Tottenham, prima di tornare al PSV. Con i nerazzurri ha conquistato lo Scudetto nella stagione 2020/21, diventando uno degli interpreti più importanti della squadra allenata da Antonio Conte.