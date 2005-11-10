Top 100 giovani italiani: Ahanor ha detto no alla Nigeria per gli Azzurri. È 6° in classifica

Honest Ahanor è solo l'ultimo talento che la Premier League ha sottratto alla Serie A. Il difensore classe 2008 sembrava quasi avesse avuto un exploit quando con il Genoa cominciò a calcare i campi del nostro campionato e invece si è confermato su livelli clamorosamente alti. Nel 2023-2024 ha giocato da Under 17 sotto età con l'Under 18 e con la Primavera, mentre l'anno successivo ha pagato l'essere costantemente aggregato ai grandi senza però avere spazio. Qualcuno temeva si fosse perso, lui ha continuato a lavorare in silenzio e alla fine si è preso la ribalta diventando un perno dell'Atalanta, che lo ha valorizzato e venduto per 46,7 milioni di euro al Chelsea. I Blues, consci del periodo di adattamento che richiede l'Inghilterra, lo hanno prestato al Crystal Palace, in modo da permettergli di inserirsi gradualmente nel torneo più affascinante e complicato che c'è. Poteva giocare con la Nigeria, ma l'ha rifiutata più volte perché ha sempre e solo voluto l'Italia.

Già a livelli altissimi, la sua scalata è appena iniziata

Ha una facilità di corsa che lo rende anche molto reattivo a qualsiasi cosa accade in campo, specialmente quando ha da difendere uno spazio ampio alle spalle, caratteristica ricercata da tutti i top club. È a suo agio in giro per il campo, come i difensori moderni, ed è bravo nella conduzione della palla. Molto pulito nei duelli e nei contrasti, ha fisicità e il mancino come piede preferito. Il miglioramento da fare è nella lettura di quando può permettersi una sortita offensiva e quando è invece meglio che resti a copertura.

La scheda di Ahanor

Squadra: Crystal Palace, in prestito dal Chelsea

Ruolo: difensore

Anno di nascita: 2008

Presenze nelle nazionali: 1 con l'U21 e 2 con la Nazionale maggiore

Posizione nella Top 100: 6

Valore Transfermarkt: 30 milioni di euro