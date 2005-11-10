Sette presenze, sei da titolare: Ahanor e la nuova vita in Premier League, aspettando il Chelsea

Comprato dal Chelsea la scorsa estate per circa 50 milioni di euro, bonus compresi, e poi subito prestito al Crystal Palace. Honest Ahanor, Under 21 italiano con un passato al Genoa e poi la scorsa stagione all'Atalanta, è approdato in Premier League nell'estate 2026 e in questo primo periodo si sta piano piano ambientando ritagliandosi sempre più spazio con la maglia dei rossoblù.

Presenze tra Premier, EFL Cup ed Europa League

L'esordio con gli inglesi è arrivato lo scorso 8 settembre, in Coppa di Lega contro il Middlesbrough, nella vittoria per 3-0, poi quello in Premier League, il 12 settembre contro l'Ipswich e infine quello in Europa League, il 17 dello stesso mese contro il Lech Poznan. Anche alcune panchine per il fresco vincitore del Best Italian Golden Boy, normali per il processo di crescita, ma comunque sia sono ben sette le presenze in questo avvio di stagione, sei delle quali da titolare.

L'accordo con il Chelsea

L'Atalanta, di fatto, ha ceduto in prestito il giocatore al Crystal Palace ma solo sulla carta, visto che solo un cavillo ha impedito al Chelsea di tesserare per primo Ahanor. Da regolamento della Premier League, infatti, un club inglese può girare in prestito un solo giocatore alla stessa squadra, e i Blues al Palace avevano già dato Disasi.