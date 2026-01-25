Al 70' di Juventus-Napoli comincia l'esperienza di Giovane in azzurro: debutto immediato
Al 70' di Juventus-Napoli Giovane Santana trova immediatamente il debutto, all'indomani dell'ufficialità del suo passaggio in azzurro dall'Hellas Verona. Il brasiliano prende il posto di Elmas nel tridente di Antonio Conte, ma parte da destra, con Vergara dirottato a sinistra.
