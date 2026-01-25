Alla Juve serve una punta? Spalletti: "Felici di David, McKennie attaccante perfetto"

Il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match casalingo contro il Napoli vinto per 3-0 e valido per la 22^ giornata di Serie A.

Vittoria importante, vi avvicinate nettamente al Napoli: prestazione di grandissimo livello, soprattutto nel primo tempo.

"Le vittorie sono tutte importanti e le partite sono tutte difficili. Vittoria importante per consapevolezza, delle cose che facciamo che sono quelle giuste e che i nostri calciatori possono esprimere un calcio di livello. Siamo qui per noi, per vivere delle emozioni e per tutti quelli che ci vogliono bene".

Vista la crescita di David, vuole un altro attaccante?

"David è un calciatore forte, che stasera ci ha fatto vedere anche di reggere botta un duello in area dove ci sono spazi strappati agli avversari e ci sono istanti di gioco. O ci metti tutto o devi rincorrere il pallone e lui stasera ha fatto un gol da attaccante di razza: un gran gol per quelle che sono le sue caratteristiche. Contro il Napoli, che ti costringe a tirare la pallata, ci vuole uno come Hojlund che la ripulisce. Ci mancherebbe anche uno così, ma siamo felicissimi di David. McKennie è uno dei più forti a giocare centravanti, si trova sempre dov'è la palla e attacca la profondità come nessuno. Lui va lì e prende delle decisioni: sarebbe un attaccante perfetto".

E' stato il primo tempo migliore da quando siede sulla panchina della Juventus?

"Secondo me è stata tutta la partita nello stesso modo. E' stata aperta sempre, quando non concretizzi certe situazioni e il risultato non ti mette al sicuro, è sempre difficile perché da qualsiasi episodio può venire fuori l'inaspettato. Per me è fondamentale vedere che hanno fatto sempre allo stesso modo, la ricerca è stata sempre di andare a pressare. Bremer è stato bravissimo nell'uno contro uno con con Hojlund, lo ha retto in maniera perfetta".