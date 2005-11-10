Alessio: "Allegri e Conte hanno un approccio diverso coi calciatori, con lo stesso obiettivo"

Angelo Alessio, allenatore ed ex collaboratore di Conte, è intervenuto a Stile TV per parlare del lavoro di Allegri: “Alla Juventus ha fatto bene, ha dimostrato di sapere in parte quello che Conte aveva lasciato. Poi negli anni successivi ha cambiato sistema di gioco. Bisognerà vedere a Napoli cosa farà, ma certo la situazione è diversa”.

Sull’avvio ha spiegato: “L’inizio non è stato facile con i tanti infortuni, pian piano li recupererà e credo che anche la squadra apprenderà ciò che vuole. Di certo l’esperienza che ha può aiutare e col Frosinone è andata bene, aspettiamo le prossime prove. Le tante competizioni portano via energia e poi c’è la Nazionale, ma giocare gare importanti di Champions è tutta un’altra storia. Per restare competitivo su due fronti Allegri delle rotazioni dovrà farle, perché l’esperienza dei giocatori è importante, ma anche i giovani lo sono”.

Alessio ha parlato della corsa scudetto: “L’Inter è rimasta quasi la stessa dell’anno scorso ed è la squadra meglio allestita. Già rodata e c’è entusiasmo. La rosa migliore ce l’ha l’Inter che porta lo scudetto sul petto, quindi è la squadra da battere, ma vincere non è mai facile. Allegri e Conte hanno un approccio diverso nei confronti dei giocatori, li gestiscono diversamente. Il fine però è lo stesso: cercare di ottenere il massimo da ogni giocatore. Vincere il percorso con entusiasmo e tranquillità”.