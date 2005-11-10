La Roma vuole accelerare i tempi per la programmazione del mercato di gennaio. Come riportato dal Corriere dello Sport, l'arrivo nella Capitale di Ryan Friedkin, inizialmente previsto in questi giorni, è slittato alla prossima settimana per la concomitanza con il Giorno del Ringraziamento. Il vicepresidente giallorosso si confronterà di persona con la dirigenza per delineare le strategie della sessione invernale, particolarmente importante per alimentare le ambizioni Scudetto della squadra di Gian Piero Gasperini.

Le richieste di Gasperini: due rinforzi sulle corsie esterne

Il tecnico piemontese ha individuato due priorità. La prima riguarda un esterno offensivo rapido, abile nell'uno contro uno e nelle ripartenze: tra i profili visionati figurano Jamie Gittens e Callum Hudson-Odoi. L'altra esigenza è rappresentata dall'acquisto di un terzino sinistro di piede mancino, che permetterebbe a Wesley di tornare sulla corsia destra. Potrebbe tornare d'attualità il nome di Jayden Oosterwolde, il cui trasferimento dal Fenerbahce era saltato ad agosto per alcuni problemi muscolari emersi durante le visite mediche.

Gasperini e D'Amico non vogliono cessioni

L'altro argomento da affrontare con la proprietà riguarda il mercato in uscita. Nonostante le esigenze legate al settlement agreement, la volontà dell'allenatore e del direttore sportivo è quella di non privarsi di alcun elemento della rosa. Lo stesso D'Amico aveva chiarito la propria posizione una settimana fa: “Far partire giocatori significa non voler rinforzare la squadra. Vogliamo aggiungere qualità, non toglierla”.