Nella lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a convocare giovani ancora privi di esperienza in Serie A: “Sono stato costretto a farlo, dal momento che in Serie A la presenza degli italiani è ridotta al 30 per cento. Una percentuale imbarazzante, non posso fare altro che andare a cercare giovani con potenzialità in grado di crescere. E devo correre dei rischi mettendoli dentro in partite importanti. Ci sono ragazzi con enormi qualità, per esprimerle hanno bisogno di tempo e esperienze”.

La possibilità di ritrovare Zaniolo e il ricordo di Vialli e Mihajlovic

Sulla possibilità di convocare nuovamente Nicolò Zaniolo: “Io chiamo chi nel periodo delle convocazioni sta giocando bene, chi può dare qualcosa alla squadra e poi con me Nico si è sempre comportato correttamente, al di là dei problemi personali che ha avuto. Io spero che faccia il possibile per tornare”. Spazio anche al ricordo degli amici scomparsi: “Luca ha dato a tutti una lezione incredibile di forza. Sinisa era fantastico e aveva un cuore così, se eri amico suo poteva fare qualsiasi cosa per te”.

Il sogno Mondiale e il pronostico sulla corsa Scudetto

Mancini non rinuncia all'ambizione di conquistare il Mondiale: “Non puoi cercare di conquistare una cosa se non ci credi fino in fondo”. Interpellato invece su chi vincerà il campionato italiano, il ct ha indicato la Roma, aggiungendo: “Credo che l’Inter sia la squadra migliore. Avevo molta fiducia nel Napoli all’inizio, però ha avuto troppi infortuni. Sulla Lazio posso dirti questo: non puntate sul suo crollo”.