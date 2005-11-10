A chi lo Scudetto? Mancini: "L'Inter è la squadra migliore, ma penso lo vinca la Roma"
Pierpaolo Matrone
Nella lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha spiegato le ragioni che lo hanno spinto a convocare giovani ancora privi di esperienza in Serie A: “Sono stato costretto a farlo, dal momento che in Serie A la presenza degli italiani è ridotta al 30 per cento. Una percentuale imbarazzante, non posso fare altro che andare a cercare giovani con potenzialità in grado di crescere. E devo correre dei rischi mettendoli dentro in partite importanti. Ci sono ragazzi con enormi qualità, per esprimerle hanno bisogno di tempo e esperienze”.
La possibilità di ritrovare Zaniolo e il ricordo di Vialli e Mihajlovic
Sulla possibilità di convocare nuovamente Nicolò Zaniolo: “Io chiamo chi nel periodo delle convocazioni sta giocando bene, chi può dare qualcosa alla squadra e poi con me Nico si è sempre comportato correttamente, al di là dei problemi personali che ha avuto. Io spero che faccia il possibile per tornare”. Spazio anche al ricordo degli amici scomparsi: “Luca ha dato a tutti una lezione incredibile di forza. Sinisa era fantastico e aveva un cuore così, se eri amico suo poteva fare qualsiasi cosa per te”.
Il sogno Mondiale e il pronostico sulla corsa Scudetto
Mancini non rinuncia all'ambizione di conquistare il Mondiale: “Non puoi cercare di conquistare una cosa se non ci credi fino in fondo”. Interpellato invece su chi vincerà il campionato italiano, il ct ha indicato la Roma, aggiungendo: “Credo che l’Inter sia la squadra migliore. Avevo molta fiducia nel Napoli all’inizio, però ha avuto troppi infortuni. Sulla Lazio posso dirti questo: non puntate sul suo crollo”.