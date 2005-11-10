Alex Scott nel mirino del Milan: da Kilpin a Beckham, gli altri 10 inglesi rossoneri

Il Milan ha messo nel mirino Alex Scott, centrocampista del Bournemouth che in estate potrebbe raccogliere il testimone lasciato da Luka Modric. Un profilo intrigante, con qualità nei piedi e hype mediatico, il cui costo al termine dell'attuale stagione è destinato a lievitare ulteriormente rispetto all'attuale valutazione di 50 milioni di euro. Il Milan però c'è, al netto delle difficoltà.

Il classe 2003 potrebbe così diventare l'undicesimo inglese della storia del Milan. Iniziata proprio per volere di un suddito di Sua Maestà: ad Herbert Kilpin infatti si lega la nascita del club, nel 1899. Diversi anni dopo ecco Jimmy Greaves, leggenda del Tottenham che non si trovò particolarmente bene col Paron Rocco. Flop anche per Luther Blissett, attaccante che prometteva gol in quantità ma che esultò solo sei volte in rossonero. Ricordi ben diversi, seppur con non eccessiva fortuna, ha lasciato Ray Wilkins. E pure Mark Hateley che decise comunque il derby dopo la Serie B.

Negli anni più recenti ricordiamo David Beckham, il suo ottimo impatto col mondo Milan e pure il grave infortunio che gli farà saltare il Mondiale. E così arriviamo a Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek e Tammy Abraham. Ci sarebbe pure Omari Hutchinson, ma il giocatore ha deciso di rappresentare la Giamaica. Il tutto, ovviamente, in attesa del possibile sbarco di Alex Scott...