Secondo appuntamento al Mondiale Under 17 per l'Italia di Daniele Franceschini che alle 15.30 affronta la Costa d'Avorio dopo il convincente successo all'esordio contro la Giamaica: tanti cambi di formazione rispetto alla gara d'esordio, con il ct che inserisce Varali, Del Fabro, Oliviera, Fugazzola e Corigliano rispetto all'undici che ha stracciato i caraibici. L'allenatore Daniele Franceschini ha presentato così la sfida contro gli ivoriani ai canali della Figc: "Sarà una sfida impegnativa, nella quale dovremo mettere in campo attenzione, determinazione e qualità"

ITALIA U17 (4-3-2-1): Galliera; Bonifazi, Diallo, Varali, Del Fabro; Gasparello, Okon-Engstler, Olivieri; Fugazzola, Corigliano; Perillo.

Ct: Franceschini.

COSTA D’AVORIO U17 (4-4-2): Keita; Abdouramane, Diabagate, Gnahore, Zoko; Traore, Coulibaly, Cisse, Youssouf Diabate; Harafat Diabate, Diarrassouba.

Ct: Diabatè.