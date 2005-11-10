Due calci di rigore, entrambi corretti. Luca Marelli, commentatore arbitrale di Dazn, ha analizzato sui propri canali social gli episodi più discussi di Atalanta-Inter, il 4-4 di Bergamo diretto da Fabio Maresca. L'ex arbitro promuove entrambe le decisioni del direttore di gara, soffermandosi in particolare sul tocco di mano di Zappacosta e sulla mancata espulsione del difensore nerazzurro.

Marelli: “Giusto il rigore per l'Inter, Zappacosta non è da rosso”

Il primo episodio è quello del 75', quando Zappacosta interviene su un cross di Thuram, finisce sul pallone e lo allontana dalla linea di porta con il braccio sinistro. Secondo Marelli è fondamentale distinguere due momenti: “Questo primo contatto mani/pallone non è punibile”, perché determinato dalla caduta del giocatore, che non avrebbe potuto evitare il contatto con il braccio.

Diversa la valutazione del movimento successivo, quando il pallone è ormai fermo sulla linea di porta. “Zappacosta, dopo aver fermato il rotolamento del pallone verso la porta con un'azione non punibile, effettua un secondo movimento con il braccio sinistro (il cosiddetto extramovimento) e sposta il pallone dalla linea di porta verso il terreno di gioco con il gomito sinistro”. Da qui la correttezza del rigore assegnato da Maresca: il secondo contatto è volontario e quindi punibile.

Perché non è stato espulso Zappacosta? Marelli esclude il DOGSO, cioè l'interruzione di un'evidente occasione da gol, per due ragioni: l'Inter non ha il possesso del pallone, fermo tra Zappacosta e Sportiello, e non c'è una direzione generale dell'azione verso la porta. Corretto invece il cartellino giallo per SPA, ovvero l'interruzione di un attacco promettente, considerando la possibilità che Jones potesse arrivare sul pallone.

Anche il rigore per l'Atalanta è corretto: la spiegazione sul tocco di Bastoni

Marelli promuove anche il secondo calcio di rigore, quello assegnato al 90' per il tocco di mano di Alessandro Bastoni nel contrasto aereo con Charles De Ketelaere. L'ex arbitro respinge le due principali obiezioni: il fatto che il difensore interista non vedesse il pallone e la naturalezza del movimento delle braccia durante il salto.

“Bisogna considerare che entrambe le braccia sono aperte ed alte rispetto alla figura, importando un chiaro aumento del volume corporeo”. Inoltre, il pallone colpisce il braccio al di sopra della linea delle spalle, circostanza che rende il contatto punibile. Il movimento naturale avrebbe potuto avere rilevanza se le braccia fossero state aperte lateralmente, non così alte.

Marelli torna anche su un precedente simile, il tocco di mano di Kolasinac durante Atalanta-Cagliari, che inizialmente aveva giudicato non punibile. A fargli cambiare idea è stata una spiegazione fornita da Daniele Orsato durante un incontro con giornalisti e talent a Lissone, nel mese di settembre. In quell'occasione era stato chiarito che simili dinamiche vanno sanzionate proprio per il mancato controllo della posizione delle braccia durante il salto.

“Così come è stato ritenuto punibile in Atalanta-Cagliari, allo stesso modo deve essere considerato punibile ieri sera”, conclude Marelli.