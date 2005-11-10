Domani Manchester City-Napoli, i convocati di Allegri: uomini contati in difesa, torna David Neres
Tommaso Bonan
Sfida dall'alto tasso di difficoltà, quella che il Napoli si appresta ad affrontare domani in trasferta contro il Manchester City (ore 21:00 all'Etihad Stadium). Per l'occasione, il tecnico Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati nella quale non mancano certamente alcune criticità, nello specifico in difesa.
Solo 4 difensori, torna Neres
Tra i 18 calciatori selezionati dall'allenatore azzurro, infatti, ci sono solo quattro difensori di ruolo (Rafa Marin è squalificato, Favasuli e Marianucci non sono in lista UEFA), oltre a David Neres che torna dunque disponibile dopo oltre un mese. Aggregati i giovani Chiummariello e Spinelli.
Manchester City-Napoli, i convocasti di Allegri
Portieri: Contini, Milinkovic-Savic, Spinelli.
Difensori: Beukema, Olivera, Rrahmani, Spinazzola.
Centrocampisti: Anguissa, Chiummariello, De Bruyne, Gilmour, McTominay.
Attaccanti: Giovane, Hojlund, Noa Lang, Lucca, David Neres, Politano.