Sfida dall'alto tasso di difficoltà, quella che il Napoli si appresta ad affrontare domani in trasferta contro il Manchester City (ore 21:00 all'Etihad Stadium). Per l'occasione, il tecnico Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati nella quale non mancano certamente alcune criticità, nello specifico in difesa.

Solo 4 difensori, torna Neres

Tra i 18 calciatori selezionati dall'allenatore azzurro, infatti, ci sono solo quattro difensori di ruolo (Rafa Marin è squalificato, Favasuli e Marianucci non sono in lista UEFA), oltre a David Neres che torna dunque disponibile dopo oltre un mese. Aggregati i giovani Chiummariello e Spinelli.

Manchester City-Napoli, i convocasti di Allegri

Portieri: Contini, Milinkovic-Savic, Spinelli.

Difensori: Beukema, Olivera, Rrahmani, Spinazzola.

Centrocampisti: Anguissa, Chiummariello, De Bruyne, Gilmour, McTominay.

Attaccanti: Giovane, Hojlund, Noa Lang, Lucca, David Neres, Politano.