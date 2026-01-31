Hellas a Cagliari sfida da ultima spiaggia. L'Arena in prima pagina: "Ma con un Lovric in più"
È una sfida delicatissima per la classifica e per il futuro del proprio allenatore quella che attende l’Hellas Verona, questa sera ospite alla Domus Arena per affrontare il Cagliari in un match salvezza da non fallire.
Il successo in casa dei gialloblù manca ormai da oltre un mese, nel mezzo cinque sconfitte e due pareggi. Risultati che hanno fatto sprofondare la squadra all’ultimo posto in classifica assieme al Pisa.
Nella giornata di ieri, nel frattempo, dal mercato sono arrivati due innesti per la corsa alla salvezza. Un po’ a sorpresa, dall’Udinese è stato ufficializzato il centrocampista sloveno Sandi Lovric, arrivato in prestito secco fino al termine della stagione. A titolo definitivo, invece, l’attaccante scozzese Kieron Bowie, arrivato dall’Hibernian per sostituire Giovane.
