Alle 20.45 c'è Cagliari-Verona, L'Unione Sarda: "Pisacane chiede cuore e testa"

"Pisacane chiede cuore e testa" scrive L'Unione Sarda in prima pagina quest'oggi. Dopo aver battuto la Juve e la Fiorentina, Fabio Pisacane lavora sulla testa dei rossoblù. Oggi alle 20.45 la delicata sfida con il Verona, crocevia per la salvezza. Verso la conferma della formazione che ha battuto i viola nell'ultimo turno di campionato.

"Sarà un vero e proprio scontro diretto, contro una squadra in campana. I miei ragazzi sanno cosa devono fare: in settimana ho visto voglia di fare, consapevolezza e attenzione. Sulle chiacchiere? Mi interessa poco quello che dicono gli altri, io sono concentrato sul nostro percorso e non voglio alimentare polemiche" ha detto Pisacane.

"Il Verona è ferito, vuole dare segnali di vitalità e noi non dobbiamo commettere l'errore di pensare che queste due vittorie abbiano cambiato quello che ci diciamo dall'inizio. Dobbiamo ragionare come se nelle ultime due avessimo fatto un punto" ha concluso il tecnico.