Dietro gli investimenti importanti del Milan, si nascondono interrogativi sulla sostenibilità finanziaria. Come scrive il Corriere dello Sport, dopo una campagna estiva da 160 milioni per gli innesti di Ramos, Gila e Moreira, il club prepara altri 70 milioni per gennaio. Aumentano anche gli ingaggi, con i rinnovi di Pulisic e Pavlovic e il lavoro in corso per Rabiot. Il risultato è un incremento del costo della rosa di circa 40 milioni già da questa stagione, in un contesto reso più complicato dalla seconda annata consecutiva senza Champions League.

Bilancio in rosso e Fair Play Finanziario: serve la Champions

Le previsioni delineano uno scenario delicato: il bilancio 2026/27 potrebbe chiudersi con un passivo tra i 140 e i 150 milioni. Una situazione molto diversa dalla politica di sostenibilità adottata negli anni precedenti, quando le cessioni e le plusvalenze avevano permesso di contenere le perdite. RedBird ha già iniettato 50 milioni, ma le ricapitalizzazioni non sono sufficienti per rispettare i parametri del Fair Play Finanziario. Per evitare nuove restrizioni serviranno risultati economici e, soprattutto, il ritorno stabile in Champions League.

RedBird e il nodo degli investimenti

La proprietà ha scelto di cambiare marcia, abbandonando almeno in parte la crescita graduale basata sul reinvestimento delle risorse generate dal club. L'obiettivo è costruire una squadra più competitiva attraverso investimenti immediati, ma i ricavi sportivi restano tutt'altro che garantiti. Sullo sfondo anche la capacità di RedBird di sostenere eventuali nuovi aumenti di capitale e il debito legato al rifinanziamento del vendor loan di Elliott, con scadenza nel 2029. Per Cardinale è dunque un all-in: una scommessa ambiziosa, ma ad alto rischio, nella quale centrare la qualificazione in Champions diventa fondamentale.