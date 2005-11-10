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Si separano le strade di Amelia e dell'Hamrum Spartans: il comunicato del clubUfficiale
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Andrea Piras
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Oggi alle 21:12Calcio estero
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20.11.2026 21:12Calcio estero
L'ex portiere di Milan e Livorno aveva raccolto quattro vittorie, cinque pareggi e solamente due sconfitte in undici partite
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Termina dopo appena 11 partite l’avventura di Marco Amelia sulla panchina dell’Hamrum Spartans. La formazione maltese ha infatti annunciato la separazione con l’ex portiere campione del mondo nel 2006 con una comunicato ufficiale diramato proprio in queste ore.
"Hamrun Spartans Football Club informa che - si legge - il signor Marco Amelia ha lasciato il club con effetto immediato. Riconosciamo i suoi sforzi durante il suo periodo con la squadra e gli auguriamo buona fortuna in futuro".
Un bilancio comunque positivo e che ha visto il raggiungimento di quattro vittorie e cinque pareggio con soltanto due sconfitte.
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