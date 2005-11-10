Juventus, Woltemade non convince: tre nomi nel radar per il nuovo centravanti

Nick Woltemade è arrivato alla Juventus con l'etichetta di gigante da 1,98 metri e con grandi aspettative, ma il suo impatto in bianconero non è stato finora quello sperato. L'ultimo episodio è arrivato con la Germania, quando l'attaccante ha fallito un'occasione clamorosa a porta vuota contro la Serbia, finendo al centro delle critiche.

L'errore ha riaperto il dibattito sulle caratteristiche del centravanti, già sotto osservazione alla Continassa. Luciano Spalletti sperava che il nuovo corso della Germania di Klopp potesse restituire a Woltemade fiducia e morale, ma per ora non è andata così.

Woltemade più nove e mezzo che centravanti

Il problema non è soltanto legato al rendimento. Woltemade si considera più un nove e mezzo che un centravanti puro e non ha mai nascosto di non essere particolarmente forte nel gioco aereo, nonostante la sua altezza. In campo, inoltre, tende spesso ad allontanarsi dall'area per cercare il dialogo con i compagni.

Una caratteristica che alla Juventus rischia di creare qualche sovrapposizione, visto che in rosa non mancano giocatori capaci di muoversi alle spalle della punta, da Yildiz a Nico Gonzalez, passando per Alajbegovic e McKennie. Alla squadra servirebbe invece un attaccante capace di occupare l'area e garantire maggiore presenza sotto porta.

Prestito secco: la Juventus guarda già a giugno

Woltemade è arrivato dal Newcastle con un prestito secco fino a giugno e, allo stato attuale, tutto lascia pensare a un ritorno in Inghilterra al termine della stagione. Per questo la Juventus ha già iniziato a guardarsi intorno in vista del prossimo mercato.

Sul radar bianconero sono finiti diversi centravanti: da Mateo Retegui, oggi all'Al-Qadsiah, a Folarin Balogun del Monaco, fino ad Antonio Raimondo, di proprietà del Bologna. Woltemade avrà ancora tempo per cambiare il giudizio sul suo rendimento, ma a Torino il tema del numero nove resta aperto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.