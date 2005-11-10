Roma, Dybala verso il rientro con il Parma. Progressi Svilar: ha tolto il tutore al piede

A Roma prende forma la suggestione più affascinante della stagione giallorossa: far brillare contemporaneamente sul terreno di gioco Paulo Dybala e Mati Soulé. La sosta per le nazionali sta permettendo a Gian Piero Gasperini di ritrovare gradualmente a pieno regime la Joya, tornata ad allenarsi - seppur parzialmente - in gruppo dopo aver smaltito la lesione al polpaccio, in parallelo al recupero di Mile Svilar, ormai libero dal tutore al piede. Lo riferisce il Corriere della Sera, edizione Roma.

Ma quando torna Dybala?

Per ora il fantasista argentino ha saltato 7 partite per via dell'infortunio procurato contro il Real Madrid lo scorso 14 ottobre. Stando a quanto riferito, dovrebbe senza dubbio tornare in occasione della ripresa del campionato contro il Parma al "Tardini" (21 novembre) e questo ridisegnerà le gerarchie offensive che finora avevano visto l'esplosione di Soule con l'ingresso graduale di Rodrigo Mora insieme a Malen e Castro a turno.

Cosa ha fatto il '18'

Durante l'assenza di Dybala, l'ala argentina - rimasta nella Capitale perché fuori dal giro della Nazionale - ha trascinato la Roma con il proprio talento: unico calciatore della rosa presente in tutte e 15 le gare disputate da agosto, autore di 4 gol e 5 assist e capace di strappare elogi pubblici persino da un tecnico come Gasperini dopo il 3-0 al Sassuolo.