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Atalanta, a breve la conferenza di mister Sarri post InterLive TMW
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Filippo Davide Di Santo
Filippo Davide Di Santo
venerdì 20 novembre 2026, 22:55Serie A
autore Filippo Davide Di Santo
20.11.2026 22:55Serie A
Le dichiarazioni in conferenza stampa dell'allenatore dell'Atalanta Maurizio Sarri dopo il match contro l'Inter a Bergamo
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22:55 – Maurizio Sarri, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Inter nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.
Fonte: Inviato dalla New Balance Arena
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