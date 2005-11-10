Il penultimo di novembre 2026 potrebbe passare alla storia recente come il lunedì nero degli infortuni in Serie A. Dopo il fine settimana del campionato, per molte società è arrivato il conto e in alcuni casi anche piuttosto salato, visto che c'è tra gli altri anche chi rischia di aver finito qui la sua stagione.

Gli infortuni più problematici

La lista di chi dovrà fermarsi ai box fa paura e induce probabilmente anche a qualche riflessione di carattere più generale, visto che mai come quest'anno (a numeri) i protagonisti della Serie A devono fare i conti con gli infortuni. Finita per esempio la stagione di Lorenzo Colombo: lesione al legamento crociato per il centravanti del Genoa. Si rivedrà solo nel 2027 anche Marco Carnesecchi: il portiere dell'Atalanta nelle prossime ore sarà operato al menisco mediale. Appuntamento a primavera per Antonio Vergara: il centrocampista del Napoli ha rimediato una lesione di alto grado al bicipite femorale e dovrà fermarsi per mesi.

Gli 'altri' casi in Serie A

Non finisce qui, però: qualche problemino, per esempio, ce l'ha anche la Juventus. Diretto, come il sovraccarico alla coscia che impensierisce Kerim Alajbegovic (non giocherà giovedì in Europa League ma non dovrebbe essere nulla di grave) o in prospettiva, come nel caso di Vasilije Adzic: il centrocampista, in prestito al Sassuolo, si è sottoposto a visite più approfondire per determinare l'entità dell'infortunio al ginocchio che lo tormenta. Finita qui? Macché, perché in casa Roma ha alzato bandiera bianca di nuovo Devyne Rensch: problema al flessore per l'olandese, che sarà presto rivalutato. E poi i guai del Torino, che ha perso Ardian Ismajli (distrazione di basso grado agli adduttori più frattura alla mano, almeno tre partite fuori) e deve fare i conti pure con l'infiammazione al ginocchio di Rafik Belghali.

Si è fatto male anche Endrick

Ultimo, ma non ultimo, Endrick. Il brasiliano da diverse settimane è nel mirino di Milan e Roma per gennaio e anche lui è rimasto vittima di un infortunio: lesione all'adduttore per il brasiliano, da definire nei dettagli.