E' stato un weekend lungo da ricordare per l'Atalanta a livello giovanile, ma anche la soddisfazione di aver fermato l'Inter con la Prima Squadra, che non fa mai male. Se l'Under 18 protagonista al Mondiale U17 in Qatar si fonda sui tuoi giocatori, vuol dire che a livello di settore giovanile stai facendo grandi, anzi grandissime cose.

QUI QATAR, 4 ATALANTINI IN FORMAZIONE

La scelta del ct Franceschini di schierare quattro calciatori dell'Atalanta sui dieci di movimento parla chiaro sulla bontà delle scelte fatte dal settore giovanile orobico e su cosa si sta costruendo dalle parti di Zingonia. Gasparello e Olivieri hanno dato prova del loro valore con i gol che hanno deciso la sfida di ieri contro la Costa d'Avorio, ma in campo c'erano anche Perillo e Fugazzola, grandi protagonisti invece della prima gara, quella stravinta contro la Giamaica.

LA PRIMAVERA SI RILANCIA

In una situazione non facile, con tre 2009 e un 2010 convocati per le sfide in Qatar, la Primavera ha saputo rilanciarsi: vincere a Lecce non è semplice per nessuno la squadra di Giovanni Bosi ha saputo lavorare sulle difficoltà ed espugnare il Salento conquistando tre punti importanti per risalire la china di una classifica che si era fatta difficile.